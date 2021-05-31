Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor
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Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor

Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Yasin Tunçer - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından keçi peyniri üretim projesi kapsamında üretimi artırmak için alınan 3 küçükbaş banyo ve ilaçlama makinesinin hizmete sunulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından keçi peyniri üretim projesi kapsamında üretimi artırmak için alınan 3 küçükbaş banyo ve ilaçlama makinesinin hizmete sunulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, Emet'in keçi peynirini markalaştırmak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle belediye tarafından uygulanan proje kapsamında üreticilere1000 keçi dağıtıldığını söyledi.

Proje kapsamında keçi dağıtılan 25 üreticiye destek de sağlandığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Emet Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ortak yürütülen proje kapsamında 25 ailemizin sürülerinin en az 100'e çıkarma adına 1000 küçükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı. Bu kapsamda 3 küçükbaş hayvan banyo ve ilaçlama makinesi alınarak hizmete sunuldu. Bu makinelerle dağıtılan küçükbaş hayvanlarımızın banyosu ve İlaçlaması yapılacak. Düzenli olarak banyo yaptırılan küçükbaş hayvanlarda süt ve et verimi yüzde 15 oranında artması hedefleniyor. Ayrıca bölgemizde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimiz bu makinelerimizden düşük ücretlerle yararlandırılarak süt ve et üretimlerinin artırılmasına destek verilecek."

Doğan, dağıtılan keçilerin 2 yılın sonunda yüzde 20 sini belediyeye verileceğini, keçi dağıtımının devamının sağlanacağını, böylelikle üretici sayısının da artırılacağını sözlerine ekledi.

Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor
Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor
Emet'te keçi peyniri üretim projesi çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Tunçer

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