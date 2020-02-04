: Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak

04.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:15

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını bu ay belirleyecek.

3 YIL GERİDE KALDI

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

BU AY SONA ERECEK

3 yıllığına 1.000 lira aylık alanlara 300, 1.000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona erecek.

YENİ PROMOSYONLAR BELİRLENECEK

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

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