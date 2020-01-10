: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir

10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Kanal İstanbul için zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "Bir şeyin proje olabilmesi için bir problemi çözmesi gerekir" diyen Ertürk, Kanal İstanbul'un bir ucube olduğunu söyledi.

Ertürk konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle sözlerime şunu belirterek başlamak istiyorum. Kanal İstanbul bir proje değil, ucube. Niçin proje değil? Bir şeyin proje olabilmesi için bir sorunu, bir problemi çözüyor olması lazım. Şimdi size soruyorum Kanal İstanbul, İstanbul'un, Marmara Bölgesi'nin ya da Türkiye'nin hangi problemini çözüyor? Hiçbirisini. Hatta Türkiye'ye egemenlik, güvenlik, savunma, ekolojik denge, çevre ve şehircilik konusunda inanılmaz problemler çıkarıyor. Onun için bu bir proje değil, gerçekten bir ucube.

"SAVUNACAK GİBİ DEĞİL"

Şimdi insan istiyor ki burada karşı görüşlerde olsa onlarla beraber tartışsak sizde doğruyu öyle bulsanız. Ancak yoklar. Ne için yoklar? Savunacak gibi değil. Çünkü savunamadığınız zaman ne dersiniz? Çatlasanız da patlasanız da ben bu projeyi yapacağım dersiniz. Şu anda bu yapılıyor"

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

Türker Ertürk, Türk asker. 2008–2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürütmüştür. Görevinden istifa ederek ayrılan Türker Ertürk, 2010'da "TSK içinde Gülen cemaatine bağlı imamların bulunduğunu" ve "bu imamların dışarıya bilgi sızdırdığını" ifade etmişti.

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