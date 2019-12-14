: Emekli maaşlarına 74 ile 356 lira arasında artış göründü

14.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:33

Emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı bu yılın son beklenti anketinde 2019 enflasyon tahmini yüzde 11,62 olarak yer aldı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6,29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 256 LİRA OLACAK

Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6,29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak.

EN YÜKSEK MAAŞ 5 BİN 660 LİRA OLACAK

En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 5,71

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5,71 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5,71 çıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

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