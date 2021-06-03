Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı
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Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019-2021 arasında çıkan Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarının gevşemesinden dolayı yaklaşık 6 bin aracını geri çağırdı.

Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakın otomobilini geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Teslalardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

TESLA NORVEÇ'TE SUÇLU BULUNDU

Bu arada Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu. Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı
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