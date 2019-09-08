Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz

Andorra maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olan Hakan Çalhanoğlu, "Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum." dedi.

08.09.2019 10:28
Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz

Türkiye'nin Andorra'yı 1-0 mağlup ettiği maç sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, performansı nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Çalhanoğlu, "Eleştirileri görüyorum. Bana, "Milan'da oynadığın gibi Milli Takım'da oynamıyorsun." diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması" dedi.

"YORUMLARI OKUYORUM, OKUYUP GEÇİYORUM"

Çalhanoğlu, "İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleri adım atmak için çok şeyler var. Kalitemi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz
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YORUMLAR (9)

  • RAMO:
    Milli takımda görev alan futbolcu kardeşlerimizi , teknik kadroyu kutlarım akıttıkları alın terine helal olsun. Önemli olan mücadele etmek ve kazanabilmek dualarımız sizinle
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  • MİSAFİR:
    valla ne yalan soyleyeyim hakan kardes vasati gecen bir futboloun yok senin yerinde abdulkadir parmak oynasa yada deniz daha verimli olur birde irfanin yerinde ozan banko oynar senol hocayida annamak zor
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  • MİLLİ:
    RUHSUZ OLDUĞUNDAN YETENEKTE AZ HIRS YOK MİLLİ DAVA EKSİK YÜRÜYORR SAHADA ANA KADRODA İZLANDA MAÇI BU RUHSUZLARA YEM EDİLDİ
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  • HASAN BAŞ:
    yorumlar çok gereksiz hakanın karakteride kaliteside belli kötü maç çıkartır kötü der geçersin yada diğer maçta düşünmezsin, , adam ne kadar ne kadar olgunca cevap vermiş, ,
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  • ZİYAA:
    Ayıp ayıp. . . Milli takıma geldiğinden beri tek iyi maçın yok. Cengiz Ünder anlaşıyor da sen mi anlaşamıyorsun.
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  • ADINIZI YAZIN:
    irfan ve hakan calhanoglu bence bu takımda gereksız oyunu durudruyorlar. Kose vuruslarınıda bence yusuftan baska kımse kullanmamalı senol hocanın bu ıse bı el atması lazım.
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  • TURKO:
    cokta umrumda yenmisşiniz yenilmişinizz parayı götüren sizlersinizzzz ister yenilin ister yenilmeyin sanki ülke kurtardınız vatan duygusu varsa askerlik yaptınızmıı
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