Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz

08.09.2019 10:28

Türkiye'nin Andorra'yı 1-0 mağlup ettiği maç sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, performansı nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Çalhanoğlu, "Eleştirileri görüyorum. Bana, "Milan'da oynadığın gibi Milli Takım'da oynamıyorsun." diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması" dedi.

"YORUMLARI OKUYORUM, OKUYUP GEÇİYORUM"

Çalhanoğlu, "İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleri adım atmak için çok şeyler var. Kalitemi biliyorum." ifadelerini kullandı.