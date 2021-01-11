Elche - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Elche - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:06
Elche - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Getafe maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Elche - Getafe maçıdır. Peki Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ELCHE - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Elche - Getafe maçı 11 Ocak Pazartesi günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

ELCHE - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Elche - Getafe maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

ELCHE - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.

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