Elche - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:06
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Getafe maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Elche - Getafe maçıdır. Peki Elche - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ELCHE - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Elche - Getafe maçı 11 Ocak Pazartesi günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
ELCHE - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Elche - Getafe maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
ELCHE - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.