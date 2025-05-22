Elazığspor - Vanspor play of rövanş maçı ne zaman?

Elazığspor - Vanspor play of rövanş maçı ne zaman?
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Saat 20.00'de Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan olan maçı İstanbul Bölgesi'nden Üst Klasman Hakemi Çağdaş Altay yönetti. Müsabaka HT Spor TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Elazığspor - Vanspor play of rövanş maçı ne zaman?

Artı Değer Vanspor ile Çimentaş Elazığspor, 1. Lig yolunda kritik bir eşleşmede kozlarını paylaştı. İki ayaklı oynanacak bu turda her iki ekip de sahaya kazanmak için çıkacak ve hedef, finale bir adım daha yaklaşacak. İlk maçta sahasında oynayacak olan Artı Değer Vanspor, taraftar desteğini de arkasına alarak skorda üstünlük kurmak istiyor. Peki, Elazığspor - Vanspor play of rövanş maçı ne zaman?

VANSPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ Mİ?

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

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2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Artı Değer Van Spor FK evinde Çimentaş Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde avantajı kapıp rövanş maçına avantajlı çıkmanın hesabını yapıyor.

Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor 4-1Vanspor üstünlüğü ile devam ediyor. 1. Lig'e çıkan taraf rövanş maçı sonrası belli olacak.

ELAZIĞSPOR - VANSPOR PLAY OF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Elazığspor - Vanspor play of rövanş maçı 26 Mayıs Pazartesi günü 20.00'de oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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