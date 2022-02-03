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Elazığspor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Transfer tahtasını açarak kadrosunu güçlendirmeye devam eden Elazığspor, anlaşma sağladığı 6 futbolcunun lisansını çıkardı.

Transfer tahtasını açarak kadrosunu güçlendirmeye devam eden Elazığspor, anlaşma sağladığı 6 futbolcunun lisansını çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ve 2.5 yıllık aranın ardından transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirmeye başlayan Elazığspor'da, yeni transferlerin lisansları çıktı. Takımın Ergene Velimeşespor'dan transferi forvet Feyzullah Şahin Güneş, İnegölspor'dan sol kanat Hakkı İsmet Şimşek, Şanlıurfaspor'dan kaleci Hakan Canbazoğlu, Batman Petrolspor'dan Mesut Saray ile Yağızcan Erdem ve İskenderunspor'dan sağ bek Yüksel Kayaalp'in lisansları çıkartıldı. Bu futbolcular, Teknik Direktör Cafer Aydın'ın şans vermesi halinde 21. haftada oynanacak Osmaniyespor maçında sahada olacak.

Bordo-beyazlı ekibin, transfer çalışmalarına devam etmesi ve kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Transfer, Spor, Haber

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