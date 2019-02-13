Elazığ'da "İç sular su ürünleri çalıştayı" düzenlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'ın su ürünleri konusunda öncü durumda olduğunu söyledi.

Su ürünlerinin hızlı şekilde gelişen sektörlerden birisi olduğunu aktaran Kaldırım, Elazığ'daki 162 tesiste yılda 18 bin ton üretim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yıllık üretimi 34 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kaldırım, şöyle konuştu:

"Çok iyi noktadayız ama daha gidilecek çok mesafe var. Türkiye'nin bu alanda ihracatı 1 milyar dolara, Elazığ'ın 20 milyon avroya yaklaştı. Bunu 40 milyon avroya kadar çıkarma şansımız var."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz da su ürünlerinin önemine vurgu yaparak, "Bu kaynaklar bugün yaşayan insanların hakkı olduğu kadar gelecek nesillerin de bunda hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere aktarılması gerekiyor." dedi.

Çalıştaya, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Yücel Doğan da katıldı.

Kaynak: AA