El Salvador Bitcoin'i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke
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El Salvador Bitcoin'i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke

El Salvador Bitcoin'i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yasal düzenleme, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildi. Böylece, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

Yasada, bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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