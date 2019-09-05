Ekrem İmamoğlu Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk kez konuştu: İade edeceğiz

05.09.2019 22:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki İBB'nin eski döneminden kalma 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçlarla ilgiliolarak ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek." dedi.

"ADİL OLMA SÖZÜ VERDİK"

İmamoğlu, işsizlik sorusuna İBB'deki işten çıkarmaları örnek vererek, "Benim dönemimde işten çıkarılan kişiler var. Ve bunlar işsiz insanlardı. Elbette işe girmişlerdi. Şimdi çıkarıldılar. Bu çıkarılanlar, çıkarılmadan sonra bizi, sözüm ona karalamaya çalışıyorlar. 'İşsizlik var, sen bizi işsiz bıraktın!' Bakın, biz, bir söz daha verdik: Adil olacağız. Ben, 31 Mart'tan sonra 18 gün görevde kaldım. Bir tek kişiyi işe almadım. Benim yanımda ekibim vardı, 40-50 kişi. Bir tartışma vardı, bir tereddüt vardı. Ahlaklı davranmak adına, sürecin netleşmesi adına, YSK'nın kararını beklemek adına, o dönemde 1 kişini bile işe girmesi ile ilgili işlem yapmadım. 6 Mayıs'ta karar açıklanıyor. Haziran 23'e kadar olan bölümde binlerce elaman alınır mı işe? Seçim döneminde, sağda solda gezerken iş ilanı duydunuz mu? Ben duymadım. Bir çağrı duydunuz mu? Ben duymadım. Ne için işe aldı? Hangi koşulla işe aldı? Doğru değil ki. Yanlış. Ben adil olma sözü verdim. İnsanlara, hele hele o gençlere dedim ki ben, 'Artık liyakat konuşacak.' Ahlaklı bir süreçle, herkese fırsat eşitliği vereceğiz. Kimse, 'Benim bu ülkede şansım yok ki kardeşim, ağzımla kuş tutsam beni adam yerine koymaz' demeyecek. Her genç diyecek ki, 'Ben, çalışırsam olur kardeşim.' Benim ona bunu dedirtmem için adil olmam lazım. Fırsat eşitliği yaratmamız lazım. Bu şehrin imkanlarını bu şehrin insanlarına eşit bir biçimde dağıtmamız lazım. Onun gereğini yaptık. Elbette bunun yanında suç işleyenler de var, o ayrı." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BEKLENTİSİ: SOSYAL ADALET"

İmamoğlu, "İkinci seçimi kazandıktan ve tabloyu gördükten sonra, umutsuzluk değil de kaygı duyduğunuz zamanlar oldu mu" sorusunu, "Bir kere, mucize yaratamayacağımı, haşa, yoktan da var edemeyeceğimi biliyorum. Bu dönemin bir seferberlik dönemi olduğunu herkese anlatıyorum. Ekonomi, istihdam, kadın, çocuk, gençler, çevrede seferberlik… Hep beraber ayağa kaldıracağız. Çok hızlı bir zamanda olmayacağını biliyorum ama kimse acele etmeyecek. Yaptığımızı da yapamadığımız da anlatacağız. Şeffaflık, bu dönemin en büyük ilacı. Bir sıradanlaşma var. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, 'Nakit para almadık!' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek. Toplumun beklentilerini ben biliyorum: Sosyal adalet. Adaleti istemeyen var mı burada? Dolayısıyla sosyal adaleti sağlayacağız. Bu bakımdan sıfır kaygı. Çok inançlıyım. Bana diyorlar ki, '6 Mayıs gecesi söylediklerini kim yazdı?' Yüreğimde ne varsa, çıktım onu söyledim. Umudumu da o akşam söyledim. Sadece demokrasi adına üzülmüştüm; onu ifade ettim. Ama umudumu da söyledim, gençliğimi de söyledim, heyecanımı da söyledim, enerjimi de söyledim. Hala öyleyim" şeklinde yanıtladı.

"DÜNYA, DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIZDAN DOLAYI BİZE HAYRAN"

İmamoğlu, Yenikapı'da sergilenme hazırlığında olan araçların akıbeti sorusuna, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Sonuç şu: Umutsuz olmayın arkadaşlar. Çok önemli, değerli işler başaracağız. Dünya bize hayran! Ama öyle birilerinin dediği gibi, otobanlardan ya da otoyollardan dolayı bize hayran değil. Niye hayran biliyor musunuz? Demokrasiye olan inancımızdan dolayı hayran."

"BULUŞACAĞIZ, KUCAKLAŞACAĞIZ"

İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirdiği Sivas ziyaretine de değinerek, "Dün, Sivas'taydım. Sivas Kongresi'nin 100'ncü yıl dönümüne gittim. Bunu da yazamadılar. Belki yazarlar, 'Tatile gitti' diye! Onur ve gurur duydum. Evet, bir kesim, hala bir siyasi karşıtlıkla bana hala sert bakıyordu. Sert bakanların yüzde 70'i, gözlerimiz birbirinden ayrılırken hafif bana kur yapıyordu, onu söyleyeyim. Yüzde 80'iyle Aramızda bir bağ oluştu. Beni dinliyorlar, biliyorum. Buluşacağız. Kucaklaşacağız. Tarihini bilmiyorum. O yüzde 20'lik çok sert bakışları olan arkadaşlara şunu söylüyorum: 'Yüreğinizdeki buzları eriteceğim kardeşim.' İnatla. Bana oy verseniz de vermesiniz de." dedi.