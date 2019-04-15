Ekrem İmamoğlu'ndan Gündemi Sarsacak İddia: Kulüpler Tehdit Edildi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kendisini aradığını söyledi. Alçı'nın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu, "Hem Beşiktaş'a, hem Fenerbahçe'ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı. Kulüpleri arayıp tehdit ettiler." dedi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Derbi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan gelen telefon" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu'nu Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmemesi yönünde uyaran yazım kıyameti kopardı. Yazıda mesajım çok açıktı ve iyi niyetle yazıyı okuyanların bunu görmemesi imkansızdı" dedi.

Alçı şöyle devam etti:

DERBİ SONRASI TELEFON ETTİ

"Bugün için, bu yazıya gelen eleştirileri de yanıtladığım yeni bir makale kaleme almıştım ama dün gece geç saatlerde gelen telefonla iş bambaşka bir boyut aldı… Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tam 22.56'da çaldı telefonum. Açtım. Karşımda Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı değerli gazeteci Murat Ongun vardı.

'Nagehan Hanım yazınızı Başkan dün okudu ancak sizinle konuşmak için özellikle maçın bitmesini bekledi. Kendisi yanımda' diyerek telefonu Ekrem Bey'e verdi. Son derece sıcak bir tonda konuşmaya başladı İmamoğlu ve şöyle başladı sohbete:

'Nagehan Hanım yazılarınızı dikkatle okuyorum. Uyarılarınızı görüyorum ve önemsiyorum. İyi niyetle bunları yazdığınızı biliyorum. Bu telefonu da, 'Bakın dediğiniz gibi olmadı, ben halkımla birlikteyken hiç sorun olmaz' demek için maç sonrası açmak istedim. Fakat hassasiyetiniz çok kıymetli. Kaygılarınızı bizzat sizden dinlemek isterim' dedi.

"O ARKADAŞI DA YANIMDA GÖTÜRDÜM"

Ekrem Bey ile uzun uzun konuştuk. Ben meramımı anlattım. O da şunları ifade etti:

'Ben bu maça şimdi gitmeye karar vermedim. Seçim öncesi gideceğimi söylemiştim. Hatta Pendik'te gezerken bir gence beraber gitme sözü de vermiştim. Bu akşam sözümü tuttum o arkadaşı da yanımda götürdüm.'

"BUNLAR DOĞAL GELİŞİYOR"

Sohbet genel olarak 31 Mart sonrası sürecine de geldi ve orada İmamoğlu, 'Ben hep birleştirici, bütünleştirici olmaya gayret ettim, ediyorum. Ama nereye gidersem gideyim büyük bir kalabalık toplanıyor. Bakın biraz önce Bağdat Caddesi'nde bir yemek yiyelim dedik, bizi gören 5 bin kişi toplandı 'Mazbata' diye bağırmaya başladı, sonra çay içmeye gittik aynı şey. Bunlar doğal olarak gelişiyor. İnanın bunları ben organize etmiyorum. Şayet karşı tarafın dediği gibi bir şaibe, hile varsa bunun sokakta karşılığı olur. Ben 12 gündür sokaklarda her mahalleye giriyorum, her türlü görüşten seçmenle karşılaşıyorum, hiç kimse de bana hile yaptın, oy çaldın demiyor herkes tebrik ediyor' dedi.

"TEHDİT EDİLDİLER" İDDİASI

Tam bu sırada durakladı ve sonra da 'Fakat beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu' diye ekledi…

Ben 'Kim bunlar, ne yaptılar?' deyince de şöyle konuştu:

'Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş'a, hem Fenerbahçe'ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı.'

İmamoğlu'nun ağzından bir anda dökülen bu şok edici iddianın ardından Ekrem Bey'e yeniden sordum:

'Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin sizin maça gelmemenizle ilgili tehdit edildiğini mi söylüyorsunuz?'

'Evet aynen' diye cevap verdi…"