Ekrem İmamoğlu, Merakla Beklenen Derbi Kararını Açıkladı
Kamuoyu tarafından merak konusu olan, Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği sorusu yanıt buldu.
YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini açıkladı.
"HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Can Bartu ve Metin Oktay'ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız."
İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ
Süper Ligde 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Ekrem İmamoğlu da mücadeleyi locadan takip etmişti.
İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını böyle takip etmişti;
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BİZE HERYER TRABZON İMAMOĞLUNU KİMSEYE YEDİRMEYİZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Poşetten alınan paralar yetmemiş sıra kıdem tazminatına el atıldı alıcağımız para azalıyormusCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adam kimdir daha önce tanimiyordum bu iste bi sakatlik var oyna gelmiyelim arkadaslar!!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ADAM GİBİ ADAM İMAMOGLU İSTANBULA YALKIŞAN BAŞKAN ARKANDAYIZ YÜRÜBE..Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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İbb başkanı olarak gelmesi normalCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır