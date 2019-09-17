Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz

17.09.2019 08:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam Kandilli'de Sevinç İnönü'nün ev sahipliğinde 120 kişinin katıldığı bir yemekte Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu. Yenikapı'daki araçlarla ilgili eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Yaptığımızı anlatıyoruz. Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı.3 ,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINI GÖRMEK HAKKIM"

İmamoğlu, İstanbul dışına yaptığı seyahatlerle ilgili eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi:

"Benim çok güvendiğim bir ekibim var. Çalışma prensiplerimi insanlar biliyor. Mesai mevhumum yoktur. Çocuklarımı görmek hakkım. Çocuklarını görmeyenlerde hata arasınlar. İnsanlar beni sanki 31 Mart'tan beri çalışıyormuşum gibi görüyor. İstanbul'un Gayrimenkul envanteri, mali envanter, araç ve personel envanteri yok. İstanbul'un tüm envanterini halka göstereceğiz."

"3,5 MİLYAR LİRA TASARRUF ETTİK"

İmamoğlu, Yenikapı'da sergilenen araçlara yönelik eleştiriler karşısında ise şunları söyledi:

"İsraf gözler önüne serilmiş, insanların içini yakmıştır. İnsanlar israfı böyle anlamıştır. 50 milyon liralık yıllık tasarrufu beğenmeyenlere söylüyorum. Bu tasarrufla bir yıl içinde İstanbul'un çocuklarına vereceğimiz sütün bedelini çıkarmış olduk. Başka bir örnek, sadece tek bir kıyafet ihalesinde aynı iş elbisesi, aynı kalite, daha fazla sayıda ve geçen yılın yarısı fiyat ortaya çıktı. Başka ihalelerle de ayrıca 50 milyon liradan fazla tasarruf ettik.Hem tasarruf edip israfı bitireceğiz, hem yapanları soruşturacağız. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kaçak güreşmiyoruz. Yaptığımızı anlatıyoruz. Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı. 10.5 milyar TL'lik bütçe açığı 75 günlük tedbirle 7 milyara indi. 3,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı 'Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, 'Hep beraber hesap soralım' demeli. Merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz. Bu Türkiye'de başka bir dönemi başlatıyor."

"ASIL KENDİSİNİN KOLTUĞU SALLANIYOR"

Yemekte ayrıca, Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da konuşmasında "Size zeytin dalı getirecektim, taşıması zor olduğu için zeytinyağı getirdim" ifadelerini kullandı. Papandreu'nun bu ifadelerinin ardından söz alan İmamoğlu ise, "Biliyorsunuz değil mi, seçim kampanyası sırasında bana Yunan dediler! Ne sakıncası varmış Yunan olmanın, onu da hiç anlamadık zaten." dedi. Başkan İmamoğlu "Türkiye gördü ki, bu güzel ülke bir avuç insanın iradesi ile yönetilemez. İstanbul'da bunu başardık. Benim sandalyemin sallanması önemli değil, asıl kendisinin koltuğu sallanıyor!" dedi.