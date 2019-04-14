Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta Takip Etti

Fenerbahçe, Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı Ülker Stadında konuk etti. Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe-Galatasaray maçını da tribünden takip etti.İmamoğlu dev maçı eşi Dilak İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte takip etti.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ BU ŞEHRİN TAKIMI DEĞİL Mİ?"

İmamoğlu, "Ben seçimden önce bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaştım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim kardeşim." demişti.