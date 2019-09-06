Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak

06.09.2019 15:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimatla birlikte belediye bünyesindeki tüm araçlar Yenikapı'daki miting alanında toplanmaya başladı.

İMAMOĞLU ALANDA KONUŞMA YAPACAK

Dün gece yarısı başlayan işlemler gün boyunca devam etti. Yenikapı'daki hareketlilik bugün de son bulmadı. Araç sevkiyatının pazar gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Sevkiyatların tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun alanda konuşma yapacağı de ilk gelen bilgiler arasında.

MAKAM ARAÇLARI DA GETİRİLDİ

Alanda çekilen görüntülerde; Mercedes, Audi ve Volkswagen marka makam araçlarının da alana getirildiği görülüyor. Üzerinde "Hizmet Aracı" yazan otomobillerin ve zabıta araçlarının alan getirilmesi tartışmalara neden olmuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, 'Nakit para almadık.' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek."