TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Ortahisar Ziraat Odası'na ziyaret

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık üreticilerini ziyaret ederek zirai don ve olumsuz hava koşullarının etkilerini anlattı. Fındık fiyatları ve destek taleplerini de gündeme getirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ortahisar Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Mustafa Bekar ve üyelerle istişarede bulunan Bayraktar, 2025'te 65 ilde zirai don yaşandığını hatırlattı.

Karadeniz Bölgesi'nin de olumsuz hava koşullarından etkilendiğini belirten Bayraktar, fındığın da bariz şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

Piyasadaki fındık fiyatlarını değerlendiren Bayraktar, bazı birliklerce fındık rekolte tahminlerine ilişkin yapılan açıklamaları da eleştirdi.

Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı kapanmasının ardından yaşanan mali artışların çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Hükümetimizden, girdi desteklerinin acil olarak artırılmasını talep ettik. İnşallah buna da cevap verirler. Çünkü sadece fındıkla alakalı değil, bütün ürünlerimizle alakalı maliyet sorunumuz var. Bu manada destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesini, üreticiye verilen desteklerin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Fındık üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin de ilgili kurumlarca yapıldığının altını çizen Bayraktar, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
