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Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

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Bir zincir markette ocak ayından bu yana 193 liraya satılan kaşar peynirine indirim etiketi konarak fiyatının 215 liradan düştüğüne yönelik algıya tepki gösteren bir tüketici, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

Bir zincir markette yaşanan fiyatlandırma skandalı, bir tüketicinin dikkatinden kaçmadı. Ocak ayından bu yana 193 TL'ye satılan kaşar peynirine indirim etiketi konularak, fiyatının 215 TL'den 193 TL'ye düştüğü izlenimi yaratıldı. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, ürünün eski fiyatının 193 TL olduğu açıkça görülmesine rağmen, yeni etiketle 215 TL'den indirilmiş gibi gösterildiği dikkat çekiyor. Vatandaş, bu tür sahte indirim algılarıyla tüketicinin kandırılmasına isyan ederek, marketlerin bu tür oyunlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜKETİCİYİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR"

Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı "Gerçek indirim değil, kandırmaca!", "Artık her yerde aynı taktik, tüketiciyi aptal yerine koyuyorlar" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

"DENETİM" ÇAĞRISI

Yetkililerin bu tür yanıltıcı fiyatlandırmalara karşı daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirten tüketiciler, sahte indirim tuzaklarına karşı daha bilinçli olunması gerektiğini söylüyor.

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Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

Kasaya para girsin diye para cezası yazmayla bu sorunlar çözülmez, 1 hafta kapat bakalım böyle ça.kallıklar yapabiliyorlar mı

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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

opu evlatlari iste

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Haber YorumlarıMGk:

Hepsi batacak inş.. Bu kadar ahla kimse ayak da kalamaz

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Şok marketin markası bu. Şok, A101 ve BİM den alışveriş yapmayın. Kimisi ucuz diyebilir. Ama sağlıklı değil. Yakınlarda da A101 in süt markası süt kutusuna su doldurmuştu. Yaşasın Bakkallar.

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

AY BEN ŞOK :)))

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Haber YorumlarıMustafa Kesap:

Bu ülkede en büyük sorun, ahlak sorunudur. Oysa, rahmet peygamberi güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Lakin, ondan bize bir damla bile düşmedi, ne yazık ki...

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Haber Yorumlarımusa oflu:

zaten indirim yapılıp etiket basılmış.. Sarı etiket te dikkat çekmesi için tekrar yazılmış.. Biraz akıllı olun

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

şok şok şok oldum

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Zaten kim alır okadar para verip kaşara millet ekmeği zor alıyor yumurta zeytin peyniri zor alıyor

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Haber Yorumlarıtayfun şen:

A101 de aldın aldın diye etiket yapmislar bı kactane aldim diğer marketlerde de fiyat aynıymış.. insanlık namına indirim yapmışlar saniyosun..

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