Zenica-Doboj Kantonu'nda küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi limiti imzalandı

Bosna Hersek'teki Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı ve Ziraat Bank Bosna Hersek arasında kanton bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi limiti yerleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalandı. Kredi limitine ilişkin faizin bir kısmının Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı tarafından sübvansiyon edilmesi öngörülüyor.

Bosna Hersek'teki Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı ve Ziraat Bank Bosna Hersek arasında kanton bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi limiti yerleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic'in de katılımıyla düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ve ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer katıldı.

Yaklaşık 4 milyon avro olarak belirlenen kredi limitine ilişkin faizin bir kısmının Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanlığı tarafında sübvansiyon edilmesini öngören sözleşmeye ilişkin Sibonjic, "İmzalanan kredi limiti sözleşmesinde bakanlığımız bankanın krediyi onayladığı ticari kuruşların her biri için yüzde 3 oranında yıllık faiz sübvansiyonu sağlamayı taahhüt ediyor." dedi.

Suer de ZiraatBank'ın Zenica-Doboj Kantonu'nda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Pivic de kanton içerisinde daha fazla yatırımın yapılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.