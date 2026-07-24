GİSEP 2026: TR33 Bölgesi'ne 737 Bin Avro Hibe Desteği

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek Girişimci ve Güçlü Sivil Toplum Mali Destek Programı (GİSEP), 20 Temmuz 2026 tarihinde ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) kapsamında eş finansmanla hayata geçirilen program, TR33 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve sosyal işletmelere önemli hibe desteği sağlayacak.

2025-2028 yılları arasında uygulanacak "TR33 Bölgesinde Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi" kapsamında yürütülecek programın sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olurken, yönetim otoritesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak belirlendi. Programın faydalanıcı kurumları ise T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Programın toplam bütçesi 737 bin avro olarak açıklandı.

Program kapsamında başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantıları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantısı 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında, eğitim toplantısı ise 30 Temmuz 2026 Perşembe günü 13.30-17.30 saatleri arasında Zafer Kalkınma Ajansı'nın YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek.

TR33 Bölgesi'nde üretimin canlandırılması, istihdamın artırılması ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesini hedefleyen program kapsamında, sivil toplum kuruluşları ile kamu dışı paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. Program çerçevesinde proje başına 1 milyon 600 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında, yüzde 90'a varan hibe desteği verilecek.

Üç ana öncelik altında toplanan desteklenecek projeler; Kadın kooperatiflerinin üretim altyapısı, dijitalleşme ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, dezavantajlı gruplar ve engelli bireyler başta olmak üzere istihdam imkanlarının artırılması ile gençlerin dijital ve teknolojik becerilerini geliştirecek altyapı yatırımlarının desteklenmesi olarak sıralanıyor.

Programa ilişkin başvuru rehberi ve detaylı bilgilere, ilan tarihi itibarıyla Zafer Kalkınma Ajansı'nın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı