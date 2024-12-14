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Bazı sektörlerde iş yapan esnafın yüzde 350'ye kadar net kâr edebildikleri ortaya çıktı

Bazı sektörlerde iş yapan esnafın yüzde 350'ye kadar net kâr edebildikleri ortaya çıktı
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Türkiye'de gittikçe büyüyen yeme içme sektöründeki hareketlilik kazançları da gündeme getirdi. Uzmanlara göre, yerine göre bir çiğköfte dükkânının yıllık getirisi yüzde 350'yi, döner dükkânının getirisi de yüzde 105'i buluyor.

Yılbaşından bu yana bakıldığında; nominal bazda altının ortalama getirisi yüzde 73,5, mevduatın yüzde 40,5, doların yüzde 41,3, konutun yüzde 26,8, arsanın yüzde 92 düzeyinde kaldı. Oysa uzmanlar, bir çiğköfte dükkânının yıllık getirisinin yüzde 350'yi, döner dükkânının da yüzde 105'i bulabileceğine dikkati çekiyor.

PARA YÖN MÜ ÇEVİRECEK?

Son birkaç yıl özelinde bakıldığında franchise sistemine yatırım yapanlar mevduat, döviz ve arsaya göre daha çok kazanıyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; borsanın ivme kaybettiği, altının dalgalı seyrettiği, dövizin ise artık neredeyse sabit kaldığı ortamda enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyenlerin, önümüzdeki dönemde faizlerin de düşeceği dikkate alındığında, paralarını işe yatırma eğiliminde olacağı tahmin ediliyor.

Franchise modelinin yüksek getirisine dikkat çeken uzmanlar, parayı işe yatırıp, para kazanma döneminin geldiğini belirtiyor. 500 bin liraya açılacak bir çiğköfte işletmesinin ilk aydan itibaren 50 ile 150 bin lira arasında kazanç getirebileceğine dikkat çekiyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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