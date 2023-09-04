Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Ağustos Ayında Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 5,89, yıllık yüzde 49,41 arttı. Temel eczacılık ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ise yüzde 99,44 ile rekor kırdı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,41 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,67, enerjide yüzde 14,27 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış oldu.

ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI YILLIK YÜZDE 8,21 AZALDI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 8,21 azalış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde de ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış gözlendi.

DOĞAL GAZ AYLIK YÜZDE 21,85 ARTTI

Aylık en düşük artış; yüzde 1,06 ile tütün ürünleri, yüzde 1,39 ile ana metaller, yüzde 1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,85, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARI YILLIK YÜZDE 99,44 ARTTI

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 91,41, içecekler yüzde 81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.