Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

3 Nisan haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, 217,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 784,3 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirirken, 15 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları aldı. Hisse senedi stoku 39 milyar doları aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında 217,8 milyon dolarlık hisse senedi, 784,3 milyon dolarlık DİBS satarken, 15 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mart haftasında 38 milyar 627,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Nisan haftasında 39 milyar 93,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 997,6 milyon dolardan 14 milyar 303,8 milyon dolara gerilerken ÖST stoku da 1 milyar 863,3 milyon dolardan 1 milyar 872,7 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti