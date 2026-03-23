Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında toplamda 3 milyar dolara yakın hisse senedi ve borçlanma senedi sattı. TCMB'nin verilerine göre, hisse senedi stoku artarken DİBS ve ÖST stoklarında düşüş yaşandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 321,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 877,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 38,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Mart haftasında 39 milyar 913,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 270,5 milyon dolardan 17 milyar 74,4 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 1 milyar 956,2 milyon dolardan 1 milyar 912,5 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
