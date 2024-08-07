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Yozgat'ta Soğan Hasadı Başladı

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kümbet Ova'da kuru soğan hasadı başladı. Yeni sezonun soğanları tarlada 4, markette 10, pazarda ise 12 liradan satılıyor.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer alan Kümbet Ova'da kuru soğan hasadı başladı. Yeni sezonun soğanları tarlada 4, markette 10, pazarda ise 12 liradan satılıyor.

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet Ova bölgesinde yaklaşık 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı, hasadı başlayan soğanın kilogramı iriliğine göre 2 ila 4 lira arasında değişiyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Anadolu insanının sofralarının baş tacı olarak bilinen soğan tırlarla ülke genelindeki pazarlara gönderiliyor. Havaların mevsim normallerinde seyretmesi soğan verimini düşürürken geçen yıl kilogramı 8 liraya satılan soğan bu yıl 4 liraya alıcı bulamıyor. Üretici tarlada yarı yarıya düşen soğan fiyatlarından yakınırken markette 2.5, pazarda ise 3 katına satılan soğandaki dalgalanma çiftçiyi üzüyor.

"Bu yıl verim de fiyat da düştü"

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alan üzerinde soğan üretimi yaptığını söyleyen İrfan Erkoç, "Soğan tarlamız binbir emekle bu aşamalara geliyor. Gübre ve ilacın, girdilerin maliyeti arttı. Biz bu kuru soğanı geçen yıl 8 liraya veriyorduk, şimdi 4.5 liraya alan yok, 4 liraya satılıyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz, işçilerin yevmiyesi çıksın onu istiyoruz. Girdi maliyetlerinin hepsi zaten bize, sezon sonu tarlayı ya da traktörleri satacağız. Verim de olmadı bu yıl hava şartlarından dolayı, geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Ben 61 yaşındayım son yılların en sıcak mevsimini yaşadık, ürünlerimiz gelişmedi. Hem ürün dörtte bire düştü, hem de fiyatı. Soğan hasadımız başladı, maliyetinin yarısına veriyoruz. Tarlada soğan 4 lira, 40 kilometre ileride Sorgun ilçemizde manavda 17 lira 50 kuruş, bu aradaki fark nereye gidiyor" dedi.

"Soğan bu yıl para etmiyor"

Çiftçi Yunus Karabulut ise 50 dönüm alana soğan ektiğini belirterek, "Soğan 4 lira, emek veriyoruz bir sürü, bin lira harcadığımız yere 500 lira kazanıyoruz, zarar ediyoruz. Soğan da olmadı bu sene sıcaktan, para etmiyor artık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydıncık yozgat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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