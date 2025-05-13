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Yozgat'ta Jeotermal Sera Projesi ile 1500 Kadın İstihdam Edilecek

Yozgat'ta Jeotermal Sera Projesi ile 1500 Kadın İstihdam Edilecek
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hayata geçirilecek Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayarak çoğunluğu kadın 1500 kişiye istihdam sunmayı hedefliyor. Proje, domates, salatalık, biber ve yeşil sebze üretimi ile bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunacak.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tüzel kişilik kazandırılan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde çoğunluğu kadın yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tüzel kişilik kazandırılan ve ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira civarında katkı sağlaması beklenen jeotermal serada, ağırlık olarak domates, salatalık, biber ve yeşil sebzelerin yetiştirilmesi planlanıyor.

Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde çoğunluğu kadın yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kısa sürede yatırımcılara açılacağını söyledi.

Altyapı çalışmalarında sona gelindiğini, arazi birleştirme sürecini de kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özkan, "Geçen seneden bu yana devam ettirdiğimiz sürecin inşallah bir ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Özkan, 1125 dönüm arazide kurulacak seralarda net üretim yapılabilecek alanın yaklaşık 800 dönüm olacağını dile getirerek, "Geçenlerde Sorgun'daki 25 dönümlük jeotermal serayı ziyaret ettik. Orada dönüm başına 40 ton verim alındığını gördük. Aynı modeli burada ölçeklendirerek yılda yaklaşık 30-32 bin tonluk üretim kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"5 katı kadar başvuru aldık"

Seralarda kadın istihdamına öncelik vereceklerine değinen Özkan, "Kadınlarımız bu süreçte emekleriyle yer alacak, üniversitemizle yürüttüğümüz işbirliğiyle bu alanda görev alacak kişilere eğitim verilecek. Bu kapsamda yeni bir bölüm açılması da gündemde." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, yatırıma ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Şu anda alanın neredeyse 5 katı kadar başvuru aldık. Taleplerin büyük kısmını ihracatçı firmalar oluşturuyor. Bu da projenin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte ekonomik değer üreteceğini gösteriyor." dedi.

Yatırımın sadece Yerköy ile sınırlı kalmayacağının da altını çizen Özkan, Saraykent ilçesinde 90 dönümlük münferit bir alanda benzer seracılık çalışması planlandığını, bu yatırımla Yozgat'ın jeotermal potansiyelinin daha geniş alana yayılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Ekonomi
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