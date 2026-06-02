Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok ilde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş gitmeleri gerektiğini bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Marina-Güzelbahçe kavşakları 4-13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde ulaşım sağ şeritten sağlanacak.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72 ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3. kilometresinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 39-42 ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.