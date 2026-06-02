Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok ilde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş gitmeleri gerektiğini bildirdi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Marina-Güzelbahçe kavşakları 4-13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72 ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3. kilometresinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 39-42 ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı

İnsanlığın geleceğine oynuyor! Milyarca dolarlık projeyi başlattı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış