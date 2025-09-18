Haberler

Yıldız Holding, Eşit Ücret Sertifikasını İki Yıldır Almayı Başarıyor

Yıldız Holding, Eşit Ücret Sertifikasını İki Yıldır Almayı Başarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Holding, Eşit Ücret Derneği tarafından verilen Eşit Ücret Sertifikası'nı iki yıl üst üste alarak, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkelerindeki taahhüdünü bir kez daha gösterdi.

ÇEŞİTLİLİK, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, geçen yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) EŞİT ÜCRET sertifikasını bu yıl da almaya hak kazandı. Şirket, izleme denetimi sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Gıda ve perakende sektöründe 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı alan Yıldız Holding bu yıl da sertifika almaya hak kazanarak, izleme denetim sürecini başarıyla tamamladı.

HASER: BU BAŞARI, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK İLKELERİNE BAĞLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ

Yıldız Holding'de "insana yatırım" vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser şunları söyledi:

"Yıldız Holding'de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarıyla ilgili önemli karar
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın bilinmeyenleri
Görgü tanığından, eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler

Görgü tanığından ailesini yok eden doktorla ilgili şok sözler
Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp 'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner' dedi

Futbolcuları da yanına alıp "Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

Trump ziyareti sonrası İngiltere'den tarihi Filistin hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.