Üye Girişi
Haberler

Yeşil Körfez Su Birliği ile Tes-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yeşil Körfez Su Birliği ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 41 bin lira oldu. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan toplu sözleşmeye imza attı.

Yeşil Körfez Su Birliği ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 41 bin lira oldu.

Yeşil Körfez Su Birliği hizmet binasında düzenlenen toplu sözleşme töreninde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan toplu sözleşmeye imza attı. Sendika ve birlik tarafından en düşük şirket maaşı yüzde 55 artışla 36 bin 400, en düşük kadrolu maaşı ise yüzde 56 artışla 37 bin 400 lira üzerinde anlaşıldı. Bu rakamlara son olarak müdahale eden Başkan Tutuk, en düşük şirket maaşını 41 bin, en düşük kadrolu maaşını ise 42 bin liraya çıkardı.

Burada konuşan Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, "Bizim için onur verici bir imza töreni diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız adına gerçekten çok teşekkür ediyorum, sağ olun" dedi.

Başkan Tutuk ise yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Bizim burada anlayışımız enflasyon karşısında çalışanımızın maaşının erimemesi, haklarını daha çok alması. Bizim personelimiz her şeyin en iyisine layık. Hakkını veriyorlar. Canla, başla çalışıyorlar. Dolayısıyla aldıkları maaş. Bana göre son derece uygundur. Biz her zaman personelimizin, çalışanımızın yanındayız. Hiçbir zaman daha az maaş verelim diye değil. Hak ettiğini verelim diye uğraşıyoruz. Bunun vermek için de ciddi bir mali disiplin lazım. Onun için ben birliği de tebrik ediyorum. Güzel bir yönetim ve mali disiplini sağlamış bir kadro var. En düşük işçi maaşımız 41 bin lira. Kadrolu personelimizin de en düşük maaşı 42 bin lira. Hayırlı uğurlu olsun." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Körfez Tes İş Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileğizin sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title