Yerli teknolojiler Kazakistan'daki teknoloji fuarında tanıtılıyor

Türk teknoloji firmaları, dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından GITEX'in Orta Asya ve Kafkasya bölgesi etkinliğinde ürün ve servislerini tanıtıyor.

Yapay zeka temalı GITEX AI, bölgenin en büyük teknoloji ve yapay zeka etkinliği olarak Atakent Uluslararası Fuar Merkezi'nde bugün akşama kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik, 50 ülkeden 336 teknoloji şirketi ve girişimi ile 100'den fazla yatırımcıyı ve 200'ü aşkın konuşmacıyı bir araya getiriyor. Türkiye'den 3 firmanın katıldığı etkinlikte, ekim ayında Türkiye'de düzenlenecek Eurasia Tech Week 2026'nın da tanıtımı yapılıyor.

Ağ güvenlik politikası yönetimi alanında faaliyet gösteren Opinate şirketinin Kurucu Ortağı ve CEO'su Serkan Özden, AA muhabirine, Orta Asya ve Kafkasya (CCA) bölgesindeki bu ilk GITEX fuarına yönelik yüksek ilginin cesaret verici olduğunu söyledi.

Özden, "CCA bölgesine giriş yapmaya çalışıyoruz. Burada bir distribütörle de anlaşmamız var. Bu pazarda bu yıl yoğun bir şekilde faaliyet göstermeye başladık." dedi.

Firmasının, kurumların güvenlik duvarı sistemlerine entegre olarak buralardaki açıkları ve yanlış yapılandırılmış kuralları tespit etmeye yardımcı olduğunu belirten Özden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pazarda bizim rakibimiz olan global ölçekli İsrail menşeli birçok üretici bulunuyor. Biz bunlara karşı piyasada birçok avantaja sahip bir Türkiye üreticisiyiz ve birçok müşteri de rakip çözümü bırakarak bize geçti. Benzer başarıyı bu pazarda da gerçekleştirmeyi arzuluyoruz."

Geolab'da coğrafi bilgi sistemleri uzmanı olan Esra Cındır, firmasının daha önce Dubai'deki GITEX'e katıldığını, bu yıl da Kazakistan etkinliğini denemek istediklerini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Cındır, fuarda pek çok görüşme yaptıklarını ifade etti.

Firmasının dijital haritacılık alanında çalıştığını, uydu görüntüleri, dijital altyapı yönetimi ve 360 derece sokak görünümleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini anlatan Cındır, "Rusya ile aslında çalıştığımız uydu görüntüsü üzerine işlerimiz var. Kazakistan'da da müşteri arıyoruz, yani ihtiyacı gözlemlemek için buradayız." dedi.

Kurumların dijitalleşmesine odaklanan e-dönüşüm çözümleri üreterek sorunsuz entegrasyon sağlayan TÜRKSAT da Kazakistan'da hizmetlerini tanıtıyor.

Firma yetkilileri, AA muhabirine, hizmetlerini dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeyi hedeflediklerini, halihazırda önemli bir ilgi olduğunu ve hedef ülkelerde ürün ve çözümleri için stratejik ortaklıklar geliştirmeyi planladıklarını söyledi.