Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi çiftçiye kar payı dağıtacak

S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi elde edilen karları çiftçiye dağıtacak.

B ursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi geçen sene almış olduğu ayçiçeklerinden çiftçiye kilo başına bin 100 lira kar payı ödeyecek. Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, "Ben de üreticiyim, girdi maliyetlerinden dolayı zor günler geçiyoruz. Üretim ayağında zorlanıyoruz. Geçen sene almış olduğumuz ayçiçeklerine destek veriyoruz. Bin 100 lira ham yağ değil kilogram başı olarak destek veriyoruz. 20 Haziran Pazartesi günü desteklemelere başlıyoruz. Bu zor günlerde biraz da olsa üreticimize destek olabiliriz" dedi.

Başkan Çetin, "Yenişehir'de daha ürün çıkmadı, satamadık. Hiç olmazsa geçen yıl aldığımız ayçiçeklerinin farkını üreticilerimize dağıtalım, çiftçimiz bir nebze de olsa rahatlasın. Ortalama 2 bin ton civarı yağlık ayçiçeği aldık. Yağına göre bin 100 ve bin 500 lira arası bir destekleme yapacağız. Yaklaşık 2 milyon civarı bir para dağıtmış olacağız. Bu para hesapta olmayan artı olarak bize gelen bir para. Birçok üyemiz ve ortağımız sevindi. İsteyen gelip buradan alabilir isteyenin ise hesaplarına yollayabiliriz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi