YK Enerji Şirketi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'nde çalışan enerji işçilerini kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza altına alındı.

TES-İŞ Sendikası ile YK Enerji Şirketi arasında varılan anlaşma doğrultusunda, işçilerin ücret ve çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler yapılırken, sosyal haklar da güçlendirildi. Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'ye bağlı işyerlerinde çalışan üyeler için 01 Mart 2025 - 28 Şubat 2027 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin 22 Aralık 2026 tarihinde imzalandığı açıklandı. Sözleşme kapsamında ücretler ve sosyal haklarda yüzde 65 ile yüzde 400 arasında artış sağlandığı, ayrıca yeni kazanımlar elde edildiği ifade edildi.

Toplu sözleşme sürecinde üyelerin gösterdiği destek, sabır ve anlayış için teşekkür eden TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Erçelik, sözleşmenin masa başında uzlaşıyla tamamlanmasında katkı sağlayan şirket yetkililerine de teşekkür etti. - MUĞLA