Yeni Fed Başkanı Adayları Belli Oluyor

NEW ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Bessent, katıldığı televizyon yayınında, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek muhtemel isimlerle devam eden görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bugün ikinci tur için son görüşmeyi yapacağını söyleyen Bessent, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisini etkilediğini anlattı.

Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.

Fed başkanı adaylarının, Amerikan halkını ve ekonomisini korumak ile enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşma konusundaki bakış açılarının bir kriter olduğunu dile getiren Bessent, "Bence işleri biraz basitleştirmeliyiz. Fed'in eskisi gibi arka plana çekilip, ortalığı yatıştırıp Amerikan halkı için çalışmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Bessent, gelecek Fed başkanının ne zaman belirleneceğine yönelik de şunları kaydetti:

"Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor."

Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.

Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Trump'a sunmayı planladığını belirtmişti.