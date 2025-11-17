Haberler

Yemeksepeti'nde Yeni Genel Müdür: Oytun Çalapöver

Yemeksepeti Genel Müdürlüğü'ne Oytun Çalapöver atandı. 15 yıllık deneyimiyle gıda teknolojileri ve uluslararası pazarlarda liderlik yapacak olan Çalapöver, 17 Kasım 2025 itibarıyla göreve başladı.

Yemeksepeti'nin Genel Müdürlüğü görevine, gıda teknolojileri ve uluslararası pazar yönetimi alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Oytun Çalapöver atandı. 17 Kasım 2025 itibarıyla görevine başlayan Çalapöver, şirketin büyüme ve inovasyon hedeflerine liderlik edecek.

Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti'nin Genel Müdürlüğü görevine, gıda teknolojileri ve uluslararası pazar yönetimi alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Oytun Çalapöver atandı. Yeni görevine 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlayan Çalapöver, kariyeri boyunca start-up ve scale-up (büyüme odaklı) şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Çalapöver; Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA), Amerika ve Asya-Pasifik (APAC) bölgelerinde stratejik liderlik rolleri üstlendi.

Gıda teknolojileri ve küresel operasyonlarda uzmanlık

Zomato'nun hızlı bir start-up'tan küresel bir oyuncuya dönüşümünde ve halka arz sürecinde kurucu ekiple doğrudan çalışan Çalapöver; Global İş Birimi Başkanlığı, Global Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Bölge Direktörlüğü gibi kritik roller üstlendi.

Yemeksepeti'ne katılmadan önce mikro-mobilite sektöründe faaliyet gösteren Bird'de EMEA Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Çalapöver, burada şirketin kar-zarar ve lojistik operasyonlarını yönetti.

Öte yandan Eating Europe Food Tours'un Kurucu Ortağı ve COO'su olarak önemli bir girişimcilik deneyimi yaşayan ve şirketin operasyonel modelini yeniden yapılandırarak önemli bir "exit" (çıkış) sürecini yöneten Çalapöver, kariyerinin önceki dönemlerinde 3M ve thyssenkrupp gibi çok uluslu şirketlerde de uluslararası pazarlama ve strateji pozisyonlarında bulundu. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Oytun Çalapöver, Teksas Üniversitesi'nde MBA derecesini tamamladı.

"Başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye odaklanacağız"

Yemeksepeti Genel Müdürlüğü görevine atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oytun Çalapöver, şunları söyledi: "Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü ve en sevilen markası olan Yemeksepeti ailesine liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Yemeksepeti gibi güçlü bir markanın parçası olarak bu ekosisteme geri dönmek de benim için ayrıca büyük bir mutluluk. Kariyerim boyunca uluslararası pazarlarda, özellikle gıda teknolojileri ve operasyonel mükemmellik alanlarında edindiğim bilgi birikimle, Yemeksepeti'nin sektördeki yenilikçi vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedefliyorum. Güçlü ekibimizle birlikte, teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri en üst seviyeye çıkaracak ve Yemeksepeti'nin başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye odaklanacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
