Yeditepe Üniversitesinden yapay zeka modelinin pankreas kanserini erken fark etmesine ilişkin değerlendirme

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, Amerika merkezli Mayo Clinic'te geliştirilen yapay zeka modelinin rutin tomografi görüntülerini inceleyerek pankreas kanserini fark etmesinin, hastalıkla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mayo Clinic'te geliştirilen yapay zeka modeli, hastalığı henüz hiçbir belirti ortaya çıkmadan, rutin tomografi görüntülerini inceleyerek yıllar öncesinden fark etti.

Yaklaşık 2 bin karın tomografisinin incelendiği çalışmada, daha önce doktorlar tarafından "normal" olarak değerlendirilen görüntüler yeniden analiz edildi. Yapay zeka, bu görüntülerdeki kanser vakalarının yüzde 73'ünü erken aşamada tespit etmeyi başardı.

Gökçe, pankreas kanserinin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Çoğu hasta bize geldiğinde hastalık ileri aşamada oluyor. Yıllardır 'keşke daha erken fark edilebilseydi' diyorduk. Yapay zekanın, rutin kontroller esnasında pankreas kanserini erken aşamada işaret edebilmesi çok önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Tümör daha belirgin hale gelmeden müdahale edilebilmesinin, hastaların yaşam süresini önemli ölçüde artırabileceğini vurgulayan Gökçe, yapay zekanın en büyük avantajının her görüntüyü aynı dikkatle incelemesi olduğunun altını çizdi.

Gökçe, bu teknolojinin doktorların yerine değil, destek olarak kullanılması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Mayo Clinic'in bu sistemi gerçek hastalar üzerinde denemeye başlaması çok önemli. Amaç, hiçbir belirti yokken hastalığı fark edebilmek. Özellikle risk grubundaki kişiler için bu yaklaşım hayat kurtarıcı olabilir. Bu gelişme, pankreas kanseri gibi genellikle geç fark edilen hastalıklarda erken tanı şansını artırarak tedavi sürecini kökten değiştirebilir."