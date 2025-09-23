Yeditepe Üniversitesi'nden Mikropları Etkisiz Hale Getiren Kaplama Malzemesi

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, insanların temas ettiği yüzeyleri daha güvenli hale getirecek jelatin veya pektin bazlı özel bir kaplama malzemesi üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, patentli ve yerli teknolojiyle üretilen bu malzeme, mikropların yüzeye tutunmasını engelleyerek yayılımını durduruyor.

Bu buluş, 2012'de başlatılan ve yüzey kaynaklı bulaşmaların önlenmesine odaklanan uzun soluklu bir araştırma sürecinin sonucunda geliştirildi. Antibiyotiklere veya bazı dezenfektanlara direnç geliştiren mikroplara karşı da etki gösteren bu kaplama malzemesi, insan hücrelerine zarar vermediği için çocukların, yaşlıların ve risk grubundaki bireylerin bulunduğu ortamlarda da güvenle kullanılabiliyor.

Sadece mikropları etkisiz hale getirmekle kalmayan bu kaplama, yüzeylerin dayanıklılığını artırıyor ve biyolojik korozyonları önlüyor. Tamamen çevre dostu ve toksisite oluşturmayan malzeme, sürekli kullanım için güvenli bir çözüm sunuyor.

Bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla hem günlük hayatta hem sağlık alanında bulaşıcı hastalıkların azaltılması, hijyen standartlarının yükseltilmesi ve topluma daha güvenli ortamlar sağlanması hedefleniyor.

"Toplum sağlığını koruyacak çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fikrettin Şahin, kaplamanın insan sağlığına zarar vermeden mikropları etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Bu kaplamanın evlerde, okullarda, toplu taşıma araçlarında, ofislerde ve hastanelerde kullanılabileceğine değinen Şahin, "Kaplama, yüzeylerden bulaşan hastalıkların azalmasına, enfeksiyon riskinin düşmesine katkı sağlayacak. En önemlisi de toplumun daha güvenli bir ortamda yaşamasını mümkün kılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projede yalnızca yüzey kaplamaları değil, gıda güvenliği ve sağlık alanına yönelik farklı çözümler de geliştirildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kaplama, bazı biyoaktif moleküller gıdaların raf ömrünü uzatmak ve gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için kullanılabilir. Ayrıca tedavi amaçlı ilaç geliştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bu projeler sayesinde toplum sağlığını koruyacak çözümler üretiyoruz."