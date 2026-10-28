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Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), TERA Yatırım yatırımcılarına yönelik tazmin ödemelerini alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden 3 ay içinde yapacak. Zorunlu hallerde bu süre 3 ay daha uzatılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı