Yapı Kredi'den Rekor Sürdürülebilirlik Kredisi

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka tarihindeki en yüksek sayıda katılımcıyla gerçekleşen işlem, aynı zamanda 2018 Mayıs'tan bu yana 2 yıl vadeli ilk sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor.

Yapı Kredi'nin sağladığı sürdürülebilir sendikasyon kredisi, 367 gün vadeli 466 milyon dolar ve 407,45 milyon avro, 734 gün vadeli 237,5 milyon dolar olmak üzere üç ayrı dilimde yapılandırıldı. Kredinin maliyeti 367 gün için SOFR + yüzde 1,60 ve Euribor + yüzde 1,35, 734 gün için ise SOFR + yüzde 2 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve Mizuho, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, finansal kaynakların çevresel ve toplumsal fayda yaratacak alanlara yönlendirilmesi konusunda çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Erün, küresel ölçekte yaşanan ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşümlerin, finans sektörüne her zamankinden daha fazla sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilir finans çerçevemiz kapsamında kullandıracağımız 1,165 milyar dolarlık bu sendikasyon kredisi, uzun vadeli değer yaratma vizyonumuzun da güçlü bir yansıması oldu. Aynı zamanda, bankamızın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en yüksek sayıda katılımcıya sahip sendikasyon kredisi olması da ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güvenin altını bir kez daha çiziyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yatırımları destekleyerek, ülkemizin ve dünyanın ortak geleceğine katkı sağlamayı ve bir adım önde olmayı sürdüreceğiz."