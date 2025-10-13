Yangında kapısı kilitli kalan araç sürücüye mezar oldu, dev marka borsada çakıldı

Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri, Çin'in Chengdu kentinde bir SU7 model sedan aracın alev almasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sert düşüş yaşadı. Paylar, pazartesi günü yüzde 8,7'ye varan değer kaybıyla Nisan ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Günün ilerleyen saatlerinde, videoların etkisinin azalmasıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoldan geçenler aracın kapılarını açmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen ekipler, yangını yangın söndürücülerle kontrol altına aldı. Chengdu polisi, kazanın SU7 model bir araç ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiğini ve alkollü sürücü şüphesi bulunan 31 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GEÇMİŞ KAZA ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu son olay, yılın başlarında yaşanan ve SU7 modelinin karıştığı ölümcül kazayı yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu kaza, aracın akıllı sürüş sistemi ve güvenlik performansına yönelik tartışmaları alevlendirmiş, o dönem de Xiaomi hisselerinde sert değer kaybına neden olmuştu. Yatırımcılar, son kazanın ardından markanın güvenlik algısı üzerindeki etkisini ve elektrikli araç pazarındaki rekabet gücüne olası yansımalarını yakından izliyor.