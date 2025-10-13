Haberler

Yangında kapısı kilitli kalan araç sürücüye mezar oldu, dev marka borsada çakıldı

Yangında kapısı kilitli kalan araç sürücüye mezar oldu, dev marka borsada çakıldı
Dünyaca ünlü marka Xiaomi'ye ait SU7 model sedan aracın Çin'in Chengdu kentinde yaşanan kaza sırasında bir anda alev alması ve sürücünün hayatını kaybetmesi firmanın borsadaki hisselerinin çakılmasına neden oldu. Yoldan geçenlerin alevlerin sardığı aracın kapılarını açmak istediği ancak başarılı olamadıkları öğrenildi.

Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri, Çin'in Chengdu kentinde bir SU7 model sedan aracın alev almasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sert düşüş yaşadı. Paylar, pazartesi günü yüzde 8,7'ye varan değer kaybıyla Nisan ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Günün ilerleyen saatlerinde, videoların etkisinin azalmasıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoldan geçenler aracın kapılarını açmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen ekipler, yangını yangın söndürücülerle kontrol altına aldı. Chengdu polisi, kazanın SU7 model bir araç ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiğini ve alkollü sürücü şüphesi bulunan 31 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GEÇMİŞ KAZA ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu son olay, yılın başlarında yaşanan ve SU7 modelinin karıştığı ölümcül kazayı yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu kaza, aracın akıllı sürüş sistemi ve güvenlik performansına yönelik tartışmaları alevlendirmiş, o dönem de Xiaomi hisselerinde sert değer kaybına neden olmuştu. Yatırımcılar, son kazanın ardından markanın güvenlik algısı üzerindeki etkisini ve elektrikli araç pazarındaki rekabet gücüne olası yansımalarını yakından izliyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

kesin elektrikli araçtır elektrikli pişmanlıktır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Çınar:

Haberde marka model vermiş zaten?!

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
