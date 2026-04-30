Yandex'in kurumsal iş platformu Yandex 360 Türkiye'de

Yandex Türkiye, kurumsal iletişim ve görev yönetimini tek bir ekosistemde toplayan kapsamlı iş platformu Yandex 360'ı Türkiye pazarında kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iletişim, ekip çalışması ve görev yönetimine yönelik kapsamlı çalışma ortamı sunan platform, işletmelerin birden fazla farklı servis kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak iş akışlarını tek bir ekosistem içinde yönetme imkanı sağlıyor.

Mail, Disk, Telemost ve Tracker gibi birçok aracı bir arada barındıran platform, farklı servisler arasındaki geçiş ihtiyacını ortadan kaldırarak iş akışlarını sadeleştiriyor ve verimliliği artırıyor.

Günlük görevleri ve süreçleri kolaylaştıran çözümler sunan Yandex 360, iş yazışmaları için kurumsal alan adı tabanlı "Mail", bulut depolama alanı için "Disk", belgeler üzerinde ortak çalışma için "Belgeler ve Tablolar", verimli iletişim için "Messenger", görüntülü toplantılar için "Telemost", iş planlaması için "Takvim" gibi araçları içeriyor. Ayrıca görev yönetimi, bilgi tabanı oluşturma ve bilgi toplama süreçleri için "Tracker", "Wiki" ve "Formlar" da kullanıma sunuluyor.

Ekipler bu araçları kullanarak, planlamadan belge hazırlamaya ve müşterilerle iletişime kadar tüm aşamalarda ortak çalışma yürütebiliyor. Böylece çalışanlar, görüntülü toplantı yapabiliyor, üzerinde anlaştıkları noktaları kaydedebiliyor ve Tracker'da görev oluşturup belgeler üzerinde birlikte çalışmaya başlayabiliyor. Bu sayede, farklı servisler arasında geçiş yapmaya gerek kalmıyor, iş akışları sadeleşiyor ve ekiplerin iş yükü azalıyor.

Her ölçekten işletmeye hitap ediyor

Yandex 360'ın diğer avantajları arasında hesaplı tarifeleri ve kolay entegrasyonu yer alıyor. Şirketler, karmaşık işlemlere ve ek entegrasyona gerek duymadan platformu hemen kullanmaya başlayabiliyor. Yandex 360, bu özellikleriyle küçük girişimlerden büyük holdinglere kadar her ölçekten işletmeye hitap ediyor.

Diğer platformlardan geçiş yapacak şirketler için veri aktarım araçlarının da bulunduğu platform, zaman ve kaynak kaybı yaşanmadan verilerin aktarılmasını sağlayarak yeni dijital alanda bir an önce çalışmaya başlamayı kolaylaştırıyor.

Yandex 360 platformu, çok faktörlü kimlik doğrulama ve çalışanların erişim yönetimi gibi güvenlik mekanizmalarının yanı sıra birleşik veri işleme altyapısını da bünyesinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'deki şirketlerin, basit ve kullanımı kolay çözümlere yönelik bir talebi olduğunu gördüklerini belirtti.

Yandex 360'ın, kendi süreçlerinde kullandıkları ürünlerden doğduğuna değinen Popovskiy, "Etkinliği ve verimliliği yıllardır kendi ekiplerimiz tarafından denenen, kullanılan ve geliştirilen bu çözümleri diğer şirketlerin de kullanımına sunmaya karar verdik. Kullanıma hazır bu platform, iş süreçlerini daha hızlı oluşturmaya ve teknik geliştirmelere gerek kalmadan hedeflere odaklanmaya olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.