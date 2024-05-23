Yabancıların DİBS Stoku Son 3 Yılın Zirvesine Çıktı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mayıs haftasında 1 milyar 339 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 8 milyar 191,1 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mayıs haftasında net 1 milyar 339 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken, 232,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

DİBS alımlarında 8 haftalık periyotlar dikkate alındığında, yurt dışı yerleşiklerin son 8 haftadaki DİBS alımı, 5 milyar 887,4 milyon dolar ile 2013'ten bu yana en güçlü yabancı ilgisine işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs itibarıyla 40 milyar 382,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Mayıs'ta 41 milyar 455,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolardan 8 milyar 191,1 milyon dolara, ŞBS stokları 229,6 milyon dolardan 272,9 milyon dolara yükseldi.