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Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da hisse alımına hız verdi

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da hisse alımına hız verdi
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Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse alımına olan ilgisi son iki haftadır artmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcı, 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alımı yaptı ve böylelikle 2 hafta üst üste hissede alış tarafında yer aldı.

Son dönemlerde artan yabancı yatırımcı katılımı, Borsa İstanbul'da iyiden iyiye hissedilir oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİ STOKLARI 28,57 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 207,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 454,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 194,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 570,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 332,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 738,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 692,2 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 370,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

TAM KOMEDI..SESLİ GÜLDÜM VALLA:))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSefs:

VALLA EDİTÖR BU HABERİ NERDEN BUKDUYSAN HELAL SANA,ŞÜKÜR İKİ GERİ BİR İLERİ DEVAM KE...

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Yorum Beğenme2
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