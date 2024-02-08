Wiener Concert-Verein ve Timothy Chooi İstanbul'da konser verdi

Avrupa'nın tanınmış oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile kemancı Timothy Chooi 7 Şubat akşamı İstanbul seyircisiyle buluştu.

İstanbul'da Mozart gecesi düzenlendi. Viyana Senfoni Orkestrası'nın müzisyenlerinden oluşan Wiener Concert - Verein, klasik müziğin dahi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerine getirdiği modern yorumla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konserin şefliğini de üstlenen Timothy Chooi, İstanbul seyircisiyle ilk kez İş Kuleleri Salonu'nda buluştu. Mozart'ın La Finta Giardiniera operasından ilhamla bestelediği Re Majör senfonisi ile başlayan konserde Antonín Dvorák'ın Romans'ı ve W. A. Mozart'ın La Majör senfonisi de seslendirildi. 1741 Guarneri del Gesu yapımı kemanıyla sahneye çıkan Chooi'nin seslendirdiği Mozart'ın Türk Konçertosu yorumu ise seyircilerden tam not aldı.

Genç müzisyenlere deneyimlerini aktardı

Timothy Chooi, 6 Şubat akşamı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Black Box salonunda genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaşmak üzere ustalık sınıfında bir araya gelmişti.

Konserler devam edecek

İş Sanat'ın klasik müzik konserleri, 5 Mart'ta orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile piyanist Rüya Taner'in konseriyle devam edecek. - İSTANBUL