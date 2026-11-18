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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 2027 yılına ilişkin bütçe desteği ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 45 milyar avroluk kredi verilmesini içeren teklif hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'ya gelecek yıl sağlanacak destek konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın 2026'daki finansman ihtiyacının karşılandığını belirten von der Leyen, "2027 yılı için yaptığımız değerlendirmeye göre Ukrayna'nın 70 milyar avroluk bir finansman açığı bulunuyor. Bu nedenle bugün Ukrayna'ya Koordineli Destek Aracı olarak adlandırdığımız bir mekanizma öneriyoruz. Bu mekanizma, 2027 yılında 45 milyar avroluk bir destek sağlayacak." diye konuştu.

Von der Leyen, kredinin 20 milyar avrosunun bütçe desteği, 25 milyar avrosunun ise askeri ihtiyaçlar için kullanılacağını, kredinin Ukrayna'nın gelecek yılki finansman açığının üçte ikisini karşılayacağını dile getirdi.

Bütçe desteğinin okullar ve hastaneler dahil temel kamu hizmetlerinin sürmesini sağlayacağını belirten von der Leyen, askeri desteğin ise Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.

Von der Leyen, finansman açığının kalan kısmının karşılanması için diğer ortaklara desteklerini artırma çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Kredinin Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendireceğini belirten von der Leyen, Ukrayna'nın ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeme yapacağını dile getirdi.

Kredi önerisini yarın Berlin'de Ukrayna İçin Gönüllüler Koalisyonu ortaklarıyla görüşeceklerini ifade eden von der Leyen, teklifi 2 hafta sonra yapılacak AB zirvesinde de liderlere sunacağını bildirdi.

Von der Leyen, kredi teklifini 27 üye ülkenin tamamının destekleyeceğine inandıklarını belirterek, "Gelecek hafta sunacağımız 22. yaptırım paketimiz üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yaptırımların işe yaradığını ve Rus ekonomisinin temellerini aşındırdığını dile getiren von der Leyen, Ukrayna'yı hem savaşta hem de barışta destekleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ise yeni kredinin AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Önerilen kredi, AB'nin Ukrayna için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 90 milyar avroluk destek paketine ek olarak sağlanacak.

Mevcut paketin 2027'ye ayrılan 45 milyar avroluk kısmı, Ukrayna'nın üzerinde uzlaşılan reformları tamamlaması ve ilgili koşulları yerine getirmesi halinde kullandırılacak.

Kaynak: AA