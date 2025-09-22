Vigo, Altıncı Yılını Coşkuyla Kutladı

Hızlı teslimat şirketlerinden Vigo, altıncı yılını kutladı.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Vigo, kuruluşunun altıncı yılını kutladı. Tüm Vigo çalışanlarının bir arada olduğu gece eğlenceli anlara sahne oldu. Vigo kurucuları, etkinliğin açılışında şirketin kuruluş sürecini ve altı yıllık yolculuğunu paylaştıktan sonra yedinci yıl için de aynı büyüme ve başarı hedeflerini vurguladı.

Konuşmanın ardından, altıncı yıla özel hazırlanan pasta kesildi ve Vigo'ya uzun yıllardır emek veren çalışanlara şirkete yaptıkları katkılar için plaket takdim edildi. Müzik ve eğlence ile başlayan etkinlik, ilerleyen saatlerde gerçekleştirilen yarışmalarla özel anlara sahne oldu. Çalışanlar, kendileri için hazırlanan soruları cevaplayarak birbirinden değerli ödülleri kazanmak için yarıştı. - İSTANBUL