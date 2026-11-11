VIG, 1800 anlaşmalı kuruluşu bulunan Demir Sağlık'ı satın alacağını duyurdu

Vienna Insurance Group (VIG), Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'yi (Demir Sağlık) satın alacağını duyurdu.

Taraflardan yapılan açıklamaya göre, VIG, söz konusu stratejik satın almayla sağlık sigortası segmentindeki ürün yelpazesini genişleterek, Türkiye'deki portföyünü çeşitlendirecek.

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren Demir Sağlık, ülke genelinde 1800'den fazla anlaşmalı sağlık kuruluşuyla çalışıyor. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının yanı sıra şirketlere ve çalışanlarına yönelik grup sağlık sigortası çözümleri sunan şirket, seyahat ile yabancı uyruklulara yönelik sağlık sigortaları alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Demir Sağlık'ın bünyesine katılmasıyla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiren VIG, sağlık turizmi alanında da varlık göstermeye başlayacak. Satın alma işlemi, gerekli yasal ve resmi onayların tamamlanmasının ardından sonuçlanacak.

"Türkiye, VIG için dinamik bir pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VIG Yardımcı Üst Yöneticisi (CEO) ve Türkiye'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Lahner, Türkiye'nin dinamik bir pazara sahip olduğunu ve ve özellikle sağlık sigortası segmentinde yüksek büyüme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Sağlık alanının grupları için büyük bir stratejik önem taşıdığını vurgulayan Lahner, "Demir Sağlık'ın aramıza katılmasıyla Türkiye'de de bu alanda güçlü şekilde konumlandık. Karlı büyümemizi sürdürmemiz için güçlü bir ivme kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Demir Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı ve EMF Capital Partners Kurucusu Peter Lovas da bağlılıkları ve başarılı işbirlikleri için Demir Sağlık'ın yönetim ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Demir Sağlık'ın sağlık sigortasındaki uzmanlığını VIG'nin Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığıyla bir araya getirmek, şirket için yeni gelişim fırsatları yaratıyor." ifadesini kullandı.

Demir Sağlık CEO'su Viktor Hodara da geçen 10 yıl boyunca vizyonlarını paylaşarak, hızlı ve karlı büyümelerine destek olan devreden hissedar EMF Capital Partners'a teşekkür ederek, "Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların ve sağlık alanındaki uzmanlığımızın VIG gibi önde gelen bir sigorta grubu tarafından takdir edilmesi, tüm ekibimiz için gurur kaynağı. VIG ile şirketimizin sağlık sigortasındaki birikimini hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda yeni büyüme fırsatlarına dönüştürmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA