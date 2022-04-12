Video: Kovid-19 Vakalarının Artış Gösterdiği Çin'in Kuzeydoğusundaki Jilin Eyaletinde, Baharla Birlikte Tarla Sürümü Başladı

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde, baharla birlikte tarla sürümü sistemli olarak başladı. Çin'in en önemli tahıl üssü olan eyalet, son Kovid-19 dalgasının önüne geçmeye çalışırken, bahar ekiminin güvence altına alınmasına yönelik planlar üzerinde çalışıyor. Eyaletin önde gelen Kovid-19 önleme ve kontrol grubu tarafından yayınlanan çalışma planı uyarınca, eyaletin iki büyük kenti Changchun ve Jilin, baharda tarım yapmak için köylerine dönmek isteyen çiftçilere geçiş izinleri verecek. Geri dönecek çiftçilerin her birine üç antijen ev testi kiti verilecek. Changchun ve Jilin kentlerinde sıkışıp kalan çiftçilerin baharda çiftçilik yapmak için evlerine dönmelerine yönelik yapılan eyalet planına göre, varışlarının ikinci, dördüncü ve yedinci günlerinde çiftçiler, yerel köy komitelerinin gözetiminde kendilerine söz konusu testleri yapacaklar. Çiftçilerin ayrıca, bir hafta boyunca sağlık takibi yapmaları ve sosyal toplantılardan kaçınmaları gerekiyor. Plana göre, kapalı yönetim uygulaması ile kontrol altındaki bölgelerden eve dönenlerin, açık hava faaliyetleri olmadan bir hafta süreyle ev karantinasına tabi tutulmaları gerekiyor. Yeni yerel kaynaklı vakaların Mart civarı ortaya çıkmaya başlamasından bu yana, Jilin'de yaşayan 60 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Eyalet merkezi Changchun'da bulunan yaklaşık 16.200 çiftçi, köylerine dönmek için başvuruda bulundu. Eyaletin Kovid-19 önleme ve kontrol merkezi de, baharda çiftçilik yapılmasına ilişkin düzenlenmeden sorumlu özel bir çalışma grubu oluşturdu. Tohum ve gübreler dahil olmak üzere üretim malzemelerine, "yeşil kanallar" aracılığıyla taşıma önceliği verilecek. Eyalet Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü, sağlık kontrol noktalarında mahsur kalan bazı işletmelerin tarım ürünleri ve nakil araçlarının sorunlarını çözmek için özel personel görevlendirdi. Eyaletteki yaklaşık 500 önemli tarım ürünü tedarikçisine, çiftçilik çalışmalarının zamanında başlamasını sağlamak için ürünlerinin sorunsuz şekilde taşınmasına izin veren sertifikalar verildi. Eyalet genelinde şu anda yaklaşık 8.000 hektarlık çeltik tohumu serası kuruldu, böylece hedefin yüzde 80'inden fazlası ilk planda gerçekleşmiş oldu. Mısır ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere tohumların yüzde 90'ından fazlası çiftçilere gönderildi. Önemli bir pirinç üretim bölgesi olan Jilin kentinde, üretim malzemesi satan mağazalar da, online sipariş ve birebir teslimat hizmetleri vermeye başladı. Plan çerçevesinde ayrıca, sıkı dezenfeksiyon tedbirleri, araç sürücüleri için kapalı yönetim uygulaması ve temassız teslimat gibi uygulamalar da devam ediyor. Eyalet düzenlemelerine göre, mısır ekimi için gerekli tüm imalat malzemelerinin 20 Nisan'dan önce hanelere teslim edilmesi gerekiyor ve Nisan ayı sonundan Mayıs başına kadar olan bahar tarımının odak noktası ise mısır ekimi olacak. Soya fasulyesi ekimi Mayıs ayı ortalarına doğru başlıca çalışma önceliği olurken, pirinç ekiminin Mayıs ayı sonundan önce tamamlanması bekleniyor. Eyalet, 2021 yılında yıllık tahıl üretiminde rekor seviye olan 40 milyon tonun üzerine çıktı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

Xinhua / Ekonomi