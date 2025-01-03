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Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Ulaştı

Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Ulaştı
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Vestel, beyaz eşya ve elektronik sektörlerinde sürdürülebilirlik skorlarını yükselterek A seviyesine ulaştı. Şirket, S&P Global ve Refinitiv değerlendirmelerinde önemli bir başarı elde etti ve çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında öncü konumunu pekiştirdi.

Vestel, hem beyaz eşya hem elektronik şirketlerinde sürdürülebilirlik skorlarını yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, hem beyaz eşya hem elektronik şirketlerinde sürdürülebilirlik skorlarını yükselterek A seviyesine ulaştı.

Refinitiv (LSEG) ve S&P Global'in uluslararası sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) değerlendirmelerinde en üst sıralara yükselen Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin elde ettiği başarı, sürdürülebilir bir gelecek inşasındaki kararlılığın bir göstergesi niteliği taşıyor.

Uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmeleri kapsamında S&P Global'in 2024 listesinde Vestel Elektronik skorunu 69 puana, Vestel Beyaz Eşya ise 68 puana yükseltti. Değerlendirme sonucunda Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik sektöründe öncü şirketlerden biri olma başarısını elde etti.

Şirketlerin ÇSY risklerini ve fırsatlarını yönetme becerilerini değerlendiren LSEG kuruluşunun 2024 değerlendirmesine göre Vestel Elektronik yedi puanlık yükselişle 85 puana, Vestel Beyaz Eşya ise iki puanlık yükselişle 84 puana ulaştı. Vestel'in her iki şirketi de elde ettikleri başarılar neticesinde dünyada ÇSY alanında en iyilerin yer aldığı A seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, Vestel olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, iş yapış biçimlerinin temel taşı olarak gördüklerini belirtti.

Güler, tüm süreçlerine entegre ettikleri sürdürülebilirlik stratejileriyle çevresel ve toplumsal sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiklerini aktararak, "Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve geri dönüştürülebilir malzemelerle ürettiğimiz ürünlerle global sürdürülebilirlik endekslerinde elde ettiğimiz bu önemli başarı, doğaya ve topluma olan katkı sağlama taahhüdümüzün güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı bir kez daha pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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