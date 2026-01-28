Haberler

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Güncelleme:
Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa ücreti alınması yasaklanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ile tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyecek. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek.

  • Restoran ve kafelerde servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti uygulamaları yasaklanacak.
  • Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin lira idari para cezası kesilebilecek.
  • Bahşiş uygulaması gönüllülük esasına dayalı olarak devam edecek.

Restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti uygulamaları sona eriyor. Yeni düzenleme ile işletmelerin bu adlar altında müşteriden ek ücret talep etmesi tamamen yasaklanacak.

MENÜDE OLSA BİLE ARTIK ALINMAYACAK

Mevcut uygulamada işletmeler, servis veya kuver gibi ek kalemleri fiyat listesinde belirtmek şartıyla talep edebiliyordu. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu uygulama geçerliliğini yitirecek. Tüketici, yalnızca sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

1,5 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Kurallara uymayan işletmeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemeye aykırı davranan restoran ve kafelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

BAHŞİŞ DEVAM EDECEK

Düzenleme kapsamında bahşiş uygulaması ise yasaklanmıyor. Bahşişin, gönüllülük esasına dayalı olduğu için mevcut haliyle devam edeceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DEN DUYURULACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kuver ve masa ücretleri yasaklanıyorsa, o zaman restoranlar da o ücretleri fiyatlara yedirir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

bahşişide kaldırılmalı, gencecik çocukları bahşiş karşılığı çalıştırıyorlar millet üç kuruş kazanacam diye uğraşıp duruyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

