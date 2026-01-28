Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti uygulamaları sona eriyor. Yeni düzenleme ile işletmelerin bu adlar altında müşteriden ek ücret talep etmesi tamamen yasaklanacak.

MENÜDE OLSA BİLE ARTIK ALINMAYACAK

Mevcut uygulamada işletmeler, servis veya kuver gibi ek kalemleri fiyat listesinde belirtmek şartıyla talep edebiliyordu. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu uygulama geçerliliğini yitirecek. Tüketici, yalnızca sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

1,5 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Kurallara uymayan işletmeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemeye aykırı davranan restoran ve kafelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

BAHŞİŞ DEVAM EDECEK

Düzenleme kapsamında bahşiş uygulaması ise yasaklanmıyor. Bahşişin, gönüllülük esasına dayalı olduğu için mevcut haliyle devam edeceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DEN DUYURULACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.